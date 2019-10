Elf ziekenhuizen in Nederland financieel in gevaar: ‘zorginfarct niet afgewend’

De zorg in elf Nederlandse ziekenhuizen is in gevaar. De wachtlijsten worden langer en personeelstekorten zijn schrijnend. Ook al doen ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, ‘het gevreesde zorginfarct’ is volgens accountants ‘niet afgewend’.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Daarin rangschikt BDO Accountants de Nederlandse ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2018. Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer scoort het slechtst; dat krijgt nu een twee en vorig jaar een drie. Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen moet het doen met een schamele vier, terwijl dat vorig jaar nog een acht kreeg.



Volgens de accountants is het vooral zorgwekkend als ziekenhuizen het twee jaar achter elkaar slecht doen. Drie ziekenhuizen scoren nu een vijf en vorig jaar een vier. Dat geldt voor het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Brabantse Maasziekenhuis Pantein en het Zaans Medisch Centrum. Verder bungelen ook onderaan de lijst nog het Limburgse Zuyderland (nu een vijf vorig jaar een twee), Ziekenhuisgroep Twente (nu een vijf, vorig jaar een drie), het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (beide jaren een vijf).



Daarnaast zijn er drie ziekenhuizen die het nu met een vijf moeten stellen, terwijl ze vorig jaar nog een voldoende scoorden. De Zuid-Hollandse Rivas Zorggroep Beatrix Ziekenhuis en het Noord-Hollandse Dijklander Ziekenhuis hadden vorig jaar nog een zes, Medisch Centrum Leeuwarden zelfs een acht.

Geen geld op de plank

,,Kleine ziekenhuizen hebben op korte termijn meer schulden dan dat ze geld op de plank hebben liggen om te betalen’’, verklaart onderzoeker Chris van den Haak, die de benchmark uitvoerde. ,,Kleine ziekenhuizen zien hun voorsprong verdampen en staan er het minst goed voor. Dat is het gevaarlijkst, die zijn het meest kwetsbaar.’’

Onlangs maakte Treant Zorggroep in het noorden van het land bekend dat het zich genoodzaakt ziet om vijfhonderd personeelsleden te ontslaan. Drie ziekenhuizen van die groep zitten in de problemen, maar in deze lijst krijgen die ziekenhuizen nog wel een zes, juist omdat zij maatregelen hebben genomen om rode cijfers tegen te gaan. Zo’n 500 medewerkers zullen hun baan verliezen, gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Wegens de problemen sluit de nachtelijke spoedhulp in Stadskanaal per direct.

Veertien ziekenhuizen

Vorig jaar voorspelde BDO Accountants: dat ‘meer ziekenhuizen zullen omvallen’. Zeker veertien ziekenhuizen in ons land verkeren in de gevarenzone, stelde het accountantskantoor. Een paar daarvan hadden al jaren te maken met financiële problemen. Van den Haak waarschuwde destijds: ,,Een zorginfarct dreigt.’’ Ook nu ziet hij dat een aantal ziekenhuizen al jaren op rij de financiële bedrijfsvoering niet op orde heeft. De kosten voor huisvesting, extern personeel en ICT blijven maar stijgen, terwijl de zorgverzekeraars kritisch kijken naar de prijzen van behandelingen.

Over het geheel genomen scoren de ziekenhuizen wat beter, maar de hogere rendementen die de kleinere ziekenhuizen in 2017 behaalden zijn in 2018 verdampt. Het resultaat van de kleinere ziekenhuizen daalde met 9 miljoen euro naar 35 miljoen euro.

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2018 gemiddeld een 7,4 voor hun financiële gezondheid. Dat is een marginale stijging ten opzichte van de 7,1 van een jaar eerder. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar onderliggende financiële meerjarentrends vertellen dus een ander verhaal.