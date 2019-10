Elf ziekenhuizen in Nederland financieel in gevaar

Honderden bedrijfs­kan­ti­nes zonder vleeswaren door listeria­bac­te­rie

10:05 Honderden bedrijfsrestaurants in Nederland kunnen geen broodjes ham of salami serveren. Veel cateraars zijn klant bij Offerman, de vleeswarenleverancier die eind vorige week een fabriek moest sluiten vanwege besmetting met de listeriabacterie. Hierdoor zijn drie mensen overleden en kreeg een vrouw een miskraam. ,,We werken met man en macht om de schappen weer te vullen. Het is een enorme operatie.’’