Elkaar vluchtig aanraken en vier andere inzichten voor een gezonde relatie

Hemd van het lijf Tv-kok Julius Jaspers doet aan intermit­tent fasting: ‘Op maandag eet ik helemaal niets’

12 juni In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Tv-kok en culinair ondernemer Julius Jaspers (58), bracht deze week De BBQ-atlas uit. Hij beweegt omdat het moet en ook omdat zijn personal trainer een coole gast is. ‘Ik zeg altijd: koken is ook bewegen, maar daar denkt hij anders over.’