Ellen over androgeenongevoeligheidsyndroom: ‘Wat we leren in de biologieboekjes klopt niet’

Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Ellen van der Velden (51) over het androgeenongevoeligheidsyndroom: ,,Nu weet ik: ik mag er zijn.”

Op school leren we dat een XX-chromosomenpaar bij vrouwen hoort en een XY-chromosomenpaar bij mannen. De werkelijkheid ligt echter anders, weet Ellen, die partieel androgeenongevoeligheidsyndroom (AOS) heeft. Bij AOS is het lichaam (gedeeltelijk) ongevoelig voor androgenen, de mannelijke geslachtshormonen. Omdat baarmoeder en eierstokken ontbreken, heeft Ellen zelf geen kinderen kunnen krijgen. En dus ook geen menstruatie, wat ze als ‘een voordeeltje’ ziet.

Wat is AOS? Er is sprake van Disorders/Differences of Sex Development (DSD), wanneer de chromosomale, gonadale of anatomische geslachtsontwikkeling anders verloopt. Er zijn tientallen vormen van DSD, waaronder AOS. Bij complete AOS is het lichaam helemaal niet gevoelig voor androgenen. Als het lichaam deels ongevoelig is, is er sprake van gedeeltelijke AOS. Behandeling kan bestaan uit operaties en/of het toedienen van geslachtshormonen. Ongeveer 1 tot 5 op de 100.000 personen met een X en een Y-chromosoom heeft complete AOS. Geschat wordt dat gedeeltelijke AOS ongeveer net zo vaak voorkomt.

,,Sommigen zien AOS als aandoening, anderen meer als biologische variatie”, vertelt Ellen. ,,Essentieel aan de ervaring is dat je een lichaam hebt dat niet voldoet aan de standaardvorm van man of vrouw, terwijl je je wel heel duidelijk zo voelt.”

Ellen heeft zich, net als de meesten met AOS, altijd vrouw gevoeld. Anderen voelen zich man, of non-binair. ,,Je genen en geslachtskenmerken bepalen niet hoe je je voelt. Blijkbaar zit dat toch op een ander niveau. Maar dat lees je niet in de biologieboekjes.”

Geheimhouding

Bij sommigen wordt pas in de puberteit duidelijk dat er sprake is van een geslachtsvariatie. Bij anderen, onder wie Ellen, wordt het al vroeg vastgesteld. ,,Bij de geboorte werd kort getwijfeld of ik een jongen of meisje zou zijn. Mijn moeder vond het belachelijk, die zag al gelijk dat ik een meisje was.”

Ellens ouders waren naar haar toe zo open mogelijk over de diagnose. ,,Daardoor had ik al heel jong het gevoel dat ik anders was, dat zit heel diep.” Ze kan zich voorstellen dat je meer ‘gemiddeld’ opgroeit als je er pas rond je zestiende achter komt. ,,Maar ik kan me ook voorstellen dat de shock dan groter is.”

Waar Ellen vooral last van had, is de geheimhouding rond de diagnose. Het devies vanuit artsen was destijds: praat er vooral niet over. ,,Juist daardoor heb ik me buitengesloten gevoeld, en niet goed genoeg. Daarin ben ik ook wel eenzaam geweest.”

Toen ze pas negen maanden oud was, werd onvolgroeid geslachtelijk weefsel weggehaald. De operatie werd slecht begeleid, met veel pijn en een diep traumagevoel als gevolg. Ellen is kritisch op het nog altijd gebrekkige beleid.

,,Ook uiterlijk normaliserende operaties, zoals een clitorusverkleining of clitorectomie, op jonge leeftijd pakken vaak slecht uit. Je weet ook niet of iemand zich later vrouw gaat voelen. Er zijn geen harde afspraken over. Je kan denken aan een verbod, een goed register of een dubbel beslissingsmodel, zoals bij euthanasie.”

Hier ben ik!

Op haar veertiende kwam Ellen via een vereniging in contact met ervaringsgenoten. Het was een levensveranderende ervaring. ,,Toen werd mij pas duidelijk: iedereen kan dit meemaken. Er is niet iets niet goed aan mij.” Ze gunt iedereen zo’n plek om bij terecht te kunnen, daarom is ze naast haar werk nu zelf voorzitter van DSD Nederland.

Waar DSD Nederland vooral draait om contact tussen ervaringsgenoten, richt belangenvereniging NNID zich op maatschappelijke verandering. ,,Met hen heb ik meegevaren op de Pride-boot in Utrecht. Ook dat was een levensveranderende ervaring. Daarmee riep ik echt uit: wereld, hier ben ik!”

Het was een zoektocht voor Ellen: eerst intern, daarna in gesprek met anderen en vervolgens gericht op de wereld. ,,Een seksevariatie is niet iets om je voor te schamen. Als de maatschappij er moeite mee heeft dat niet iedereen in een lichtblauw of lichtroze vakje past, moet de maatschappij maar veranderen. Wij zijn er, ik ben er, en ik mag er zijn.”

