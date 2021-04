EMA-bestuurder: Verband tussen AstraZeneca-vaccin en complicaties

Er bestaat een verband tussen het coronavaccin van AstraZeneca en de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) die enkele tientallen mensen in Europa na vaccinatie opliepen, stelt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), vandaag in de Italiaanse krant Il Messaggero .

Toch zijn de voordelen van het vaccin nog altijd groter dan de risico's, zei Cavaleri.

Zijn uitspraken zorgen voor verbazing bij het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). ,,Het bijwerkingencomité van het EMA, het PRAC, vergadert vandaag over het AstraZeneca-vaccin”, zegt een CBG-woordvoerder. ,,De uitkomst van dat overleg is nog helemaal niet bekend. Daarom zijn deze uitspraken echt nog voorbarig.”

Cavaleri zegt in de Italiaanse krant: ,,Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie veroorzaakt, dat weten we nog niet.” Volgens Cavaleri blijft het zo dat de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes ‘onder jonge gevaccineerden vaker voorkomt dan we zouden verwachten’. ,,Dat moeten we zeggen”.

Oordeel bijwerkingencomité

Het PRAC praat dus vandaag over het vaccin van AstraZeneca. Tot nu toe zei het EMA dat een verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden uitgesloten. In het bijwerkingencomité van de Europese medicijnautoriteit zit ook een vertegenwoordiger van het CBG. ,,We verwachten morgen een oordeel van het PRAC", zegt de CBG-woordvoerder. ,,Maar het zou ook vandaag kunnen zijn. Alle scenario's zijn mogelijk.”

Enkele tientallen mensen in Europa hebben na toediening van het vaccin van AstraZeneca last gekregen van de combinatie van trombose en trombocytopenie. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Die klachten ontstonden ongeveer een week na vaccinatie met AstraZeneca.

Stop onder 60 jaar

Vanwege de potentiële bijwerkingen besloot de Nederlandse overheid vrijdag om het vaccin voorlopig alleen nog toe te dienen aan mensen van 60 jaar en ouder. Bij hen zou de kans op die klachten veel kleiner zijn. De prikpauze geldt in elk geval tot en met woensdag.

,,Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan”, stelde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag. ,,Cruciaal is nog steeds de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht. We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Maar alleen voor mensen onder de 60 jaar.”

