Experts over het nut van een boostervaccin

Hoe effectief is een derde prik?

Er is nog veel onzeker als het gaat om de effectiviteit van een derde vaccin. Robin Peeters, afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, geeft aan dat het inderdaad mogelijk is dat de effectiviteit van een derde boostershot na een periode van zes tot achttien maanden zal gaan afnemen. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ook volledig gevaccineerden op de ic terechtkomen. ,,Op dit moment zien we vooral een toename van ouderen op de ic, zij zijn dan ook het langst geleden gevaccineerd.”

Wie krijgt een boostervaccin?

In Israël is het mogelijk om al vanaf je achttiende een derde vaccinatie te nemen. Op dit moment is het in Nederland nog zo dat mensen van 80 jaar en ouder als eerste worden uitgenodigd voor een boostervaccinatie, daarna volgen mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen van 18 jaar en ouder wonend in een zorginstelling en zorgpersoneel van 18 jaar en ouder met direct patiëntencontact komen in aanmerking. Worden volgende maand 50-jarigen en daarna 40-jarigen uitgenodigd? Volgens Peeters is de kans aannemelijk dat de groep die in aanmerking komt voor een derde vaccin groter gaat worden.