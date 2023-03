Extreme hoofdpijn kan erger zijn dan bevalling: ‘Voelt of er hete messen in mijn oog worden gestoken’

Podcast Over de liefde: ‘Vrouwen zijn bang dat ik nog heterosek­su­e­le gevoelens heb, maar die tijd is echt voorbij’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is journalist Hanneke Mijnster te gast in de studio om te praten over haar coming-out en het verschil tussen daten als homo en als hetero.