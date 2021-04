Fantoomgeluiden leiden steeds vaker naar Nicole (46): ‘Je moet tinnitus eerst onder ogen durven zien’

Nicole Bekhuis (46) begon haar praktijk een jaar of vijf geleden in haar eigen woonkamer. Dat zette ze voort in Gezondheidscentrum Jannink, maar ook daar liep ze al snel tegen grenzen aan. Sinds kort is de Tinnitus Academie te vinden in het mooie buitengebied van Hof te Boekelo, in een historische boerderij. Een team van veertien specialisten en nog eens zo’n zestig vrijwilligers begeleiden er mensen die wanhopig op zoek zijn naar een manier om de fantoomgeluiden in hun oren te temmen.