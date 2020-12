Farmaceuten verhogen medicijnprijzen VS, waaronder ook vaccins

Yvonne (33) leeft al maanden volledig in isolatie door longziekte: ‘Mijn leven voelt soms als een puzzel’

28 december De eerste paar maanden van de coronacrisis kwam Yvonne Verschoor (33) met haar gezin haar huis bijna niet uit. Omdat ze taaislijmziekte heeft, zijn haar longen vrij kwetsbaar en wilde ze alle risico’s op corona vermijden. ,,We waren heel strikt’’, vertelt de Waddinxveense. ,,We zijn volledig in isolatie gegaan en lieten zelfs de boodschappen bezorgen. Ik wilde absoluut niet ziek worden en op een corona-afdeling terecht komen.’’