Filosoof: ‘We probeerden met lockdowns te voorkomen dat ouderen stierven, maar jongeren betaalden de prijs’

Meer dan vijfdui­zend mensen in quarantai­ne in Peking nadat man uit verplichte isolatie ‘ontsnapt’

De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Peking hebben vijfduizend mensen in quarantaine gestuurd, nadat een man de isolatieregels rond corona had geschonden. Er is strafrechtelijk onderzoek gestart naar de man. Er stonden juist versoepelingen op stapel in de Chinese hoofdstad.

30 mei