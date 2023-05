Fitnessrage onder jongeren: expert benadrukt belang van sportdieet en begeleiding

podcast Over de Liefde: ‘Wat begon als een liefdevol­le relatie, eindigde in emotioneel misbruik’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Saron te gast in de studio om te vertellen over de emotioneel afhankelijke relatie met haar ex. Saron: ,,Wat begon als een liefdevolle relatie, eindigde in emotioneel misbruik.’’