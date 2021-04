Fitte tachtigers vertellen wat zij doen om gezond oud te worden

Nederland vergrijst. In 2050 is rond de 10 procent van de bevolking 80 jaar of ouder. Deze groeiende groep ouderen wil zo lang mogelijk gezond en fit blijven. Dan heb je immers een fijner leven. Maar hoe word je eigenlijk een fitte tachtiger?

In beweging blijven is volgens belangenbehartiger Atie Schipaanboord van seniorenorganisatie Anbo een van de belangrijkste speerpunten van gezond oud worden. ,,Dagelijks bewegen is essentieel voor je gezondheid. Het houdt je conditie op peil en je lichaam soepel.” Ook ouderen die mobiel al wat beperkt zijn kunnen van alles doen om in beweging te blijven. ,,Je kunt oefeningen doen op een stoel, een rondje lopen met de rollator. Blijf dagelijks bewegen, hoe weinig het ook is.”

Als je al op jonge leeftijd begint met elke dag bewegen, pluk je daar later de vruchten van, zegt Schipaanboord. Dus ga op de fiets naar het werk, loop regelmatig met de hond, ga wandelen in het weekend. ,,Maar het is nooit te laat om daarmee te beginnen, ook als je 80 bent, kan het nog. Daarmee voorkom je dat je minder mobiel wordt.”

Een goede gezondheid hangt ook samen met gebalanceerd eten. Eet zo min mogelijk toegevoegde suikers, voldoende fruit en groente, niet teveel vlees. Matig het alcoholgebruik en rook bij voorkeur niet, adviseert Schipaanboord ouderen. ,,Maar als die balans goed is, mag je ook best af en toe genieten van een patatje met of een glas wijn op het terras met vrienden. Dat heeft alleen maar positieve invloed op je welzijn.”

Sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een belangrijk derde punt om op latere leeftijd gezond te blijven. Als je mensen om je heen hebt met wie je regelmatig contact hebt, heb je het gevoel dat je meedoet en dat helpt bij het mentaal gezond blijven. ,,Nodig mensen uit, ga op bezoek, bel regelmatig met mensen. Een van de mooie effecten van corona is dat bijna iedereen snapt hoe beeldbellen werkt. Dat brengt mensen die ver weg wonen toch dichterbij.”

Schipaanboord geeft als tip om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opbouwen van een netwerk. Investeer in je contacten en probeer die vast te houden. ,,Tegenwoordig wonen we meer verspreid over het land, familie woont niet meer om de hoek. Probeer nu het nog kan gewoon dat uurtje naar familie of vrienden te rijden.”

Zoek op latere leeftijd een woonomgeving waar je genoeg mensen ontmoet, zegt Schipaanboord. ,,Steeds meer mensen van wie de kinderen uit huis zijn, willen in een buurt wonen waar veel anderen zijn. Knarrenhofjes zijn erg aantrekkelijk. Je hebt dan je eigen voordeur, maar wel veel mensen om je heen. Daar zouden meer mogelijkheden voor moeten komen.”

Twee tachtigers vertellen over hoe zij fit blijven:

Hans Creton is deze week 86 jaar geworden

,,Ik loop geen marathons, maar voor een tachtiger ben ik best fit. Gezond oud worden heeft ook te maken met geluk. Ik heb de mazzel gehad dat mij niet zoveel mankeert. Wat ook helpt, is dat ik nog heel actief ben, dat ben ik altijd geweest. Daardoor voel je je gewoon beter. Welbevinden en gezondheid zijn met elkaar verbonden, daar heb ik veel over gelezen.

Ook geloof ik er heilig in dat je gezonder wordt als je dingen doet die je leuk vindt. Ik kan nog net zo van het leven genieten en ergens enthousiast over worden als iemand van 35 jaar. Veel mensen denken dat ouderen afgeschreven zijn, maar dat beeld klopt niet. Ik leef wel gedisciplineerder dan vroeger, eet gezond en wandel elke dag een uur. Daarnaast doe ik fanatiek aan jeu de boules en bridge. Vroeger heb ik veel gevoetbald, maar de competities waar ik nu aan meedoe zijn even spannend.

Ik heb ook altijd gewerkt. Tot twee jaar geleden stond ik nog voor de klas. Ik ben als docent wiskunde en natuurkunde begonnen, mijn carrière is ook in het onderwijs gestopt. Nu houd ik nog veel praatjes over gezond ouder worden, dat vind ik ontzettend leuk om te doen.

Het is net als met rijken die steeds rijker worden: doordat ik zoveel doe, wordt mijn sociale netwerk steeds groter. Misschien heb ik makkelijk praten, omdat ik nog gezond ben, maar je kunt zelf iets aan eenzaamheid doen. Je kunt ook zelf iemand opbellen en naar mensen toegaan.”

Elias Niehot (87 jaar) is al jaren een bevlogen vrijwilliger

,,Ik help ouderen met de belastingaangifte. Als ze met problemen zitten, ga ik bij ze langs. De rest van de tijd zit ik veel achter de computer om mails te beantwoorden. Dat doe ik graag. Dit vrijwilligerswerk past heel goed bij me, ik heb jarenlang bij vakbond FNV gewerkt. Ik ben al 25 jaar vrijwilliger bij Anbo, daar heb ik me meteen aangemeld na mijn pensioen. Mensen helpen zit in mijn bloed, ik vind het heerlijk om te doen.

Ik ben graag actief. Ik kan misschien niet meer zo hard lopen als toen ik 21 jaar was, maar ik heb een auto en ga nog overal naartoe. Een actief leven heb ik altijd gehad. Ik kom uit de Schilderswijk in Den Haag en heb veel armoede gezien, ik wilde mensen daar graag uit helpen. Zolang het nog kan, help ik anderen om verder te komen. Sporten doe ik niet, daar heb ik altijd een gruwelijke hekel aan gehad. Maar ik ga veel wandelen met mijn vrouw (89 jaar). We gaan regelmatig naar het bos of samen bij mensen langs.

Mijn advies aan andere ouderen: probeer niet achter het raam te blijven zitten. Meld je aan als vrijwilliger bij een ouderenorganisatie of bij de gemeente. Er zijn zoveel functies die je kunt doen. Blijf niet stilzitten, ga wandelen, neem contact op met mensen. Ga niet zitten wachten tot ze naar jou toe komen, neem zelf initiatief.”

