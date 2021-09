Floor laat zien waar zieke jongeren tegenaan lopen: ‘Jong en kanker gaan niet samen’

Eierstok­kan­ker is een ‘silent killer’: ‘Als je klachten ervaart is het vaak al te laat’

24 augustus Eierstokkanker wordt vaak pas ontdekt als het te laat is. Dat maakt het een van de meest vervelende kankersoorten die er zijn. Om vrouwen meer bewust te maken van de ziekte vroegen we deskundigen waar je op moet letten, zodat de kanker in een vroeg stadium kan worden ontdekt.