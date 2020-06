Forse toename tekenbeten: 'Dit beest glijdt niet van je lijf na een keertje douchen’

In 1996, 2007 en 2017 onderzocht het RIVM hoe vaak Nederlanders elk jaar door teken gebeten worden. In 2017 is het aantal tekenbeten opgelopen naar 1,5 miljoen per jaar. In 2007 en 1996 waren dit nog 1,1 miljoen en 600.000 tekenbeten. Het aantal mensen dat een teek bij zichzelf heeft ontdekt is ook gegroeid. Zo’n 15 procent van de Nederlanders is in de voorgaande 5 jaar door een teek gebeten is, terwijl dit in 1996 nog maar 6 procent was.



Om het risico op een beet te verlagen, is er een app ontwikkeld die voor elk gebied in Nederland aangeeft hoeveel teken er zitten. Bedenker is bioloog Arnold van Vliet. ,,Dit beest glijdt niet van je lijf na een keertje douchen. Je moet hem er echt uittrekken.’’