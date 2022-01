Foto van terminale Evert (37) in ballet-rokje bereikte miljoenen mensen: ‘Ik wil dat mijn kinderen later zeggen: papa had schijt aan alles’

Geluksdes­kun­di­gen: Geef jezelf een schop onder de kont en ga iets dóén in deze barre tijden

We kunnen in deze barre tijden onder een dekentje op de bank gaan liggen, maar juist nu is het de kunst de moed erin te houden. In de woorden van geluksdeskundigen: geef jezelf een schop onder de kont en ga iets dóén.

3 januari