Gedaan met Gangnam Style: Zuid-Korea verbiedt snelle muziek in de fitness

Koken en Eten Trainen in discipline met afvallen: ‘Je bespringt tenslotte ook niet elk aantrekke­lijk persoon’

10:55 Met vakantie, feestjes en festivals in het vooruitzicht moeten de coronakilo’s er snel af. Waarom lukt het de een wel om af te vallen en de ander niet? In het drieluik ‘Eigen schuld dikke bult’ gaat gezondheidsjournalist Tijn Elferink op zoek naar de waarheid achter overgewicht. In deel 3: train jezelf om die donut te laten staan.