Gezond egoïsme: ‘Neem jezelf als vertrekpunt. Niet door te denken, maar door te voelen’

Waarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen?

,,Als jij niet goed voor jezelf zorgt, loop je leeg. We moeten veel, we willen voldoen aan de verwachtingen en denken aan alles en iedereen. Met vermoeidheid, stress en burn-outklachten als gevolg. Nu met corona hebben we onszelf extra hard nodig. Alles speelt zich thuis af: relaties, werk, kinderen. Daarbij hebben velen zorgen om hun financiën en gezondheid. Het is een superheftige tijd.