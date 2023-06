Gezondheid van duizenden longcovidpatiënten nauwelijks verbeterd: ‘Mijn zoon heeft een andere moeder gekregen’

Om beter zicht te krijgen op het verloop van post-covid (zoals long covid ook wordt genoemd) volgen onderzoekers van het Erasmus MC en patiëntenorganisatie C-Support ruim 11.000 patiënten. Het gaat om mensen die aan hun coronabesmetting zware klachten overhielden. Vandaag verschijnen de nieuwste inzichten. Ruim vierduizend mensen met long covid beantwoordden voor de tweede keer vragen over hun gezondheid.

Het beeld is weinig optimistisch. De patiënten zijn het afgelopen jaar nauwelijks vooruitgegaan. Al kan op individueel niveau wél veel veranderd zijn. „We zien mensen die heel veel klachten hadden en nu nauwelijks meer. Maar andersom zien we ook dat mensen bijna nergens last van hadden en nu ineens veel problemen ervaren”, vertelt onderzoeker Stella Heemskerk.

Aan de zijlijn

Voor Nicole Beerda (35) is het nog steeds wennen om thuis te zijn en, zoals ze het zelf noemt, aan de zijlijn van het leven te staan. Twee jaar geleden werd ze ziek, het duurde maanden voor ze erachter kwam wat het was. „Ik werk als onderwijsassistent en studeerde ondertussen aan de pabo. Leerkracht worden is - of was - mijn droom. Covid vond ik spannend. Vanwege mijn astma was ik extra voorzichting. Toch kreeg ik het.”

Na elf dagen ziek zijn ging Beerda weer aan het werk. Ze verbaasde zich over haar moeheid, de knallende hoofdpijn en het feit dat ze veel last had van drukke ruimtes. „Ik merkte dat ik de prikkels bij de kinderen slecht aankon en bij groep 7 en 8 de lesstof niet snapte.” Beerda zag verschillende artsen die niet wisten wat ze had. Uiteindelijk dacht haar huisarts aan long covid.

Volledig scherm Luuk en Nicole Beerda © Corné Sparidaens

In juni 2022 stopte ze met werken en studeren. Het werd een zware zomer voor haar, maar ook voor haar zoon Luuk (9), haar vriend en diens dochter van 8 jaar. „Bekijk je onze gezinsfoto's van de jaren voor ik ziek werd, dan waren we altijd wat aan het doen. Ik was de organisator en bedacht waar we gingen wandelen of naar welk speelbos we gingen. Ik was actief, vrolijk. Nu ben ik moe, heb ik hoofdpijn en voel ik me snel overprikkeld.”

Meest voorkomend

Elke longcovidpatiënt heeft gemiddeld vijftien verschillende klachten. In de top drie staan vermoeidheid, problemen met prikkelverwerking en slechte concentratie. Bij het merendeel van de longcovidpatiënten is de vermoeidheid zo groot dat ze overdag naar bed moeten, gemiddeld zelfs drie keer. ,,Ik was vorige week bij een kind dat al een jaar op bed ligt en niet naar beneden kan. De klachten kunnen zo invaliderend zijn. Sommige mensen moeten na het aankleden, wassen en de trap aflopen eerst rusten voordat ze kunnen eten. Het is werkelijk dramatisch”, vertelt Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur bij C-Support.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit het onderzoek blijkt dat de klachten in de eerste zeven maanden na de besmetting nog wat veranderden. Maar na die tijd werd het er nauwelijks beter op. ,,Die eerste maanden zijn zó belangrijk, dan moeten we zorgen voor de juiste behandeling”, stelt Olde Loohuis. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld baat bij hyperbare zuurstoftherapie.

Kinderen moeten zich aanpassen

Op haar slechtste momenten kon Beerda niet meer lopen en lag ze continu op bed. Ze had last van hartkloppingen, was snel chagrijnig, vroeg vaak aan de kinderen ‘of het ietsje rustiger kon'. „Mijn zoon heeft een andere moeder gekregen. Ik merk aan hem dat hij dat soms lastig vindt, hij is wel eens boos en verdrietig. Hij mist mij, en ik mis veel van het leven van mijn kind.”

Ook Beerda is boos geweest op de situatie. „Ik ging fases van rouw door, stond ineens aan de zijlijn van mijn gezin. Ook nu het wat beter gaat, moet ik nog vaak rusten en dat is niet altijd leuk in het gezin. Ik voel me soms falen als moeder.”

De Assense zocht naar boeken over het onderwerp om haar zoon uit voor te lezen. Maar die vond ze niet. Dat bracht haar op het idee het zélf te maken. „Mijn zoon raakte een stukje van z’n moeder kwijt. Om dat te verwerken, en om andere kinderen die dit ook meemaken te laten zien dat ze niet de enigen zijn, maakten we dit boek.”

Eigen kinderboek

Inmiddels ligt Een koekoek, een virusje, mama en ik in de (online) boekenwinkels. Een verhaal over een koekoek die haar kind in de steek laat, en een moeder die ineens veel minder kan door een virus, maar haar kind níet in de steek laat. Beerda bedacht het verhaal samen met schrijfster Joke van Leeuwen, zoon Luuk maakte de tekeningen. „Toen hij mijn overprikkeling had getekend, tekende hij een bootje in mijn hoofd. Het bootje was soms rustig, maar soms ook helemaal niet. Hij vraagt weleens of mijn bootje ‘nu rustig is’.”

De impact van de ziekte is groot, zo blijkt ook weer uit dit onderzoek. 95 procent had voor de coronabesmetting betaald werk, nu is dat naar 68 procent gedaald. Bovendien heeft 41 procent uren moeten inleveren, gemiddeld 15 uur per week. Ze zouden graag erkenning krijgen van hun werkgever en collega’s, maar ervaren dat lang niet altijd. ,,Het hangt er zo vanaf wie ze tegenkomen”, weet Olde Loohuis, medisch adviseur bij C-Support. ,,Er zijn bedrijfs- of verzekeringsartsen die het volledig begrijpen, maar er zijn ook mensen die denken dat het deels een psychisch probleem is. Terwijl heel duidelijk is dat deze mensen niet meer psychische problemen vóór hun besmetting hadden. Ze krijgen klachten van hun ziekte.”

Met als gevolg dat 86 procent van de longcovidpatiënten vorig jaar zorg nodig had. Gemiddeld had deze groep zelfs 42 afspraken met zorgverleners, van fysiotherapeut tot psycholoog. ,,We moeten niet afwachten met ernstige longcovidpatiënten”, besluit Olde Loohuis. ,,We moeten goed kijken wie wat nodig heeft en deze mensen snel goede zorg gaan bieden.”

Avondvierdaagse

Op de vraag hoe het nu gaat, slaakt Beerda een zucht. „Als ik uit m’n comfortzone ga, word ik nog steeds enorm moe en raak ik overprikkeld. Maar het gaat ook beter, door twee soorten therapieën, ASSIT en de Epiphora methode, die ik volg om m’n prikkelverwerking op orde te krijgen. Ik zie weinig vriendinnen, ga niet meer naar verjaardagen of evenementen. Dat mis ik. Maar pas liep m’n zoon de avondvierdaagse. Met een koptelefoon op met een meditatiemuziekje, een zonnebril en oordoppen, stond ik aan de zijlijn van het parcours. Ik wás erbij.”

Beerda haalt er hoop uit, ondanks dat haar toekomst onzeker blijft en ze waarschijnlijk over een half jaar arbeidsongeschikt verklaard zal worden. „Ook ik leverde 30 procent van m'n salaris in omdat ik langer dan een jaar ziek ben. Ik weet niet of ik nog in het onderwijs kan werken, aangezien ik de prikkels van m’n eigen kinderen al niet aankan. Maar dan creeëren we een nieuwe droombaan. Zodra ik negatief ga denken, ben ik bang dat ik niet meer uit die donkere gedachten kom. Ik word beter, ik weet alleen nog niet wanneer.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.