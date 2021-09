Gezondheidsraad: ‘Nu nog geen derde coronaprik voor iedereen, maar wél bij ernstige afweerstoornis’

Voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kullberg laat in een toelichting weten dat de Gezondheidsraad vindt dat het doel van de vaccinatie moet zijn: ‘bescherming tegen ernstige ziekte’. ,,Dat betekent dus ook dat de raad het voorkomen van milde infectie niet als een van de doelen van zo’n campagne beschouwt’’, zo zegt hij in een toelichting.



Volgens de Gezondheidsraad is dat nu in Nederland nog niet het geval. ,,Wat we weten is dat de bescherming tegen besmetting wel enigszins is afgenomen, maar dat geldt niet voor de bescherming tegen ernstige ziekte.’’



Maar hoe zit dat dan met bescherming tegen langdurige klachten? ,,Wat voegt een booster toe als de bescherming nog zo hoog is, dan valt er niet te verbeteren. Als de bescherming in de toekomst zou teruglopen, dan valt die discussie te voeren. Het is zeer waarschijnlijk dat men ook dan nog bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte het belangrijkst zal vinden.’’