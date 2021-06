Gilles de la Tourette: schelden doet maar 15 procent

Tongklakken, grimassen en schelden. Zo’n 170.000 mensen in Nederland hebben de neuro-psychiatrische aandoening Gilles de la Tourette. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Gilles de la Tourette. De aandoening wordt vaak niet herkend of verkeerd gediagnosticeerd. Daarom wordt er jaarlijks op 7 juni op de Europese Tourettedag aandacht voor gevraagd.

Laura Beljaars (32) heeft Tourette. ,,Ik was drie jaar toen ik begon met snuffen”, zegt Beljaars. ,,Toen was het nog niet duidelijk dat ik Tourette had. Later kwamen daar oogdraaien en fronzen bij. Op mijn elfde is toen vastgesteld dat ik Tourette heb. Dat was echt een enorme opluchting, omdat eindelijk duidelijk was waarom ik niet met die bewegingen kon stoppen.”

Gilles de la Tourette begint in de hersenen. ,,Waarschijnlijk gebeurt er iets in de gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij beweging en gedrag”, legt Mariska Kleijer, samen met neuroloog Judith Rath werkzaam op de Tourette-polikliniek van het LangeLand-ziekenhuis in Zoetermeer uit. ,,Onze hersendelen communiceren met elkaar aan de hand van neurotransmitters, zoals dopamine, serotonine, glutamaat, noradrenaline, acetylcholine en Gaba. Bij mensen met Tourette zijn deze stofjes in meer of mindere mate aanwezig.”

Volgens Kleijer kan je een tic vergelijken met niezen. ,,Je voelt de prikkel”, legt ze uit. ,,Vervolgens nies je, waarna de prikkel verdwijnt. Mensen met Tourette krijgen dus de hele dag zo’n prikkel en moeten dan een beweging of geluid maken om de prikkel te laten verdwijnen.”

Hoe de neuro-psychiatrische aandoening ontstaat, is tot op de dag van vandaag niet bekend. ,,Wel weten we dat er zowel biologische als omgevingsfactoren betrokken zijn bij de ontwikkeling van Tourette”, vertelt Kleijer. ,,Erfelijke factoren lijken een rol te spelen, maar of een kind met een erfelijke aanleg Tourette ontwikkelt, hangt af van omgevingsfactoren. Dan kun je denken aan het verloop van een zwangerschap en bevalling, maar ook aan immunologische factoren zoals een infectie.”

Motorische en vocale tics

Om Tourette vast te kunnen stellen, moet een persoon aan een aantal vaststaande criteria voldoen. Zo moeten de tics zijn ontstaan voor het 18de levensjaar en minimaal een jaar duren. Verder moeten de tics zowel motorisch (bewegen) als vocaal (geluiden) zijn.

Behalve Gilles de la Tourette, heeft Laura Beljaars ook adhd. ,,Zo’n 50 procent van de mensen met Tourette heeft ook ad(h)d”, vertelt ze. Ook kan Tourette overlappingen hebben met autisme, depressies en stemmingsstoornissen, ook wel co-morbide verschijnselen genoemd. Door Tourette en adhd heeft Beljaars minder controle over haar lichaam en gedachten.

Om uit te leggen hoe zij zich voelt, gebruikt Beljaars als metafoor een kledingkast. ,,In een kledingkast heb je een vaste structuur van plankjes, hangertjes en richeltjes”, geeft ze als voorbeeld. ,,Bij mij is het gewoon een kamer met een berg kleren. Het is heel erg vermoeiend, zo’n chaos in je hoofd. Plus de 24/7 work-out door de tics. Ik slik antidepressiva om ervoor te zorgen dat mijn stemming stabiel is en ik minder angsten ervaar.”

Tics veranderen

Beljaars is opgeleid tot leerkracht, maar kan doordat zij altijd moe is niet fulltime voor de klas staan. ,,Daarom werk ik als Tourette-ervaringsdeskundige bij twee GGZ-instellingen en als bestuurslid bij Stichting Gilles de la Tourette. Ik geef leerkrachten advies over hoe ze met kinderen met Tourette om kunnen gaan. Aan de andere kant ben ik ook een tolk voor het kind zelf, omdat ik snap wat er in hen omgaat. Daarnaast ben ik actief op social media. Ik blog over mijn eigen leven met Tourette en adhd.”

Tics kunnen van tijd tot tijd veranderen. ,,Het snuffen is opgehouden”, zegt de Tourette-ervaringsdeskundige. ,,Fronzen en oogdraaien, doe ik nog steeds. Ook span ik mijn schouders aan en leg ik mijn hoofd in mijn nek. Soms komt er ineens een nieuwe tic bij. Die tic kan dan getriggerd worden door bijvoorbeeld een filmpje. Op TikTok zag ik mensen op hun lip bijten en dan doe ik dat ook ineens. Het stelt mij gerust dat ik weet dat het dan een tijdelijke tic is.”

Voorlichting, gedragstherapie en botox

Voor Tourette bestaan verschillende behandelingen. Neuroloog Kleijer benadrukt dat psycho-educatie (voorlichting) van groot belang is. Indien de hinder van de tics te groot is, kan gekozen worden voor behandeling. De eerste keus is dan gedragstherapie, waarbij een kind onder andere leert om de tic te herkennen, hem voelt aankomen en daardoor iets anders ervoor in de plaats kan doen. Ook kan medicatie worden voorgeschreven om de stofjes aan te wakkeren. Daarnaast kan plaatselijk botox worden ingespoten, hierdoor ontspannen de betrokken spieren waardoor een tic niet meer tot uiting kan komen. Beljaars heeft dat laten doen voor haar nek-aanspantic.

Volgens Stichting Gilles de la Tourette is een knipoog een van de meest voorkomende tics bij Tourette. ,,Vroeger heb ik wel geknipoogd”, legt Beljaars uit. ,,Althans, ik knijp met mijn oog. Daardoor lijkt het alsof ik naar iemand knipoog. Nu vind ik het grappig, maar vroeger niet. Als je in de puberteit zit, dan wil je niet dat mensen denken dat je naar iedereen knipoogt.”

Creatief en innovatief

Het grote vooroordeel van ‘schelden’ wil Beljaars uit de wereld helpen. Zelf scheldt ze niet. ,,Niet iedereen met Tourette gebruikt scheldwoorden.” Schuttingtaal komt maar bij 10 tot 15 procent van alle mensen met Tourette voor. ,,Het is een vocale tic, net zoals klakken met je tong”, zegt Beljaars. ,,Sommige mensen met Tourette kunnen scheldwoorden gebruiken omdat ze getriggerd worden doordat het niet mag. De spanning van dat iets niet mag, zorgt er onder andere voor dat het een tic wordt.”

Behalve negatieve kanten zitten er volgens Beljaars ook een hoop positieve kanten aan haar Tourette. ,,Ik ben creatief, enthousiast en innovatief”, vertelt ze. ,,Mijn grote droom is een eigen Tourette-expertisecentrum, die doorgaat waar de reguliere zorg stopt. Dat ben ik samen met een vriendin aan het opzetten. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.

