Griep schopt kerstdiners in de war: ‘Iedereen is ziek, we hebben eten voor 15 dagen!’

oproepIs het niet corona dat de feestdagen door de war schopt, zoals in 2020 en 2021, is het wel de griep. Kerst begint dit jaar krap drie dagen nadat in Nederland officieel een griepepidemie is vastgesteld. De eerste diners zijn al afgeblazen, blijkt uit een rondje op sociale media. 'We hebben alle gasten moeten afzeggen!’

Vlogger en presentatrice Saskia Weerstand maakt er het beste van, blijkt uit de vrolijke foto die ze op Instagram post. Maar vermoedelijk had ze zich toch wat anders voorgesteld van deze kerstavond. ,,Van een huis vol naar een kerstdiner voor twee”, schrijft ze bij de foto, waarop duidelijk te zien is dat zij en haar partner aan eten geen gebrek hebben.

,,Wij hebben niets, maar ons zoontje is wel ziek", vertelt Weerstand aan deze site. ,,Mijn broer wilde zijn kids niet aansteken en mijn zus is ziek dus we hebben een diner voor twee.”

Ook met griep op bed? Ook ziek op bed deze kerst? Of valt het familiediner in het water omdat de helft van de gasten niet kan komen? Laat ons via oproep@ad.nl weten hoe jij het ondanks de griep toch gezellig maakt deze kerst.

Ze is niet de enige in Nederland bij wie de kerstplannen aangepast moesten worden, blijkt uit de reacties onder de post en uit andere berichten op sociale media. ,,Hier een kerst in quarantaine dus moesten helaas juist zelf boodschappen doen in plaats van aanschuiven”, reageert iemand. ,,Haha hier ook, volle koelkast en helft ziek”, schrijft iemand anders.

Op Twitter zegt Ronald de Frel inmiddels eigenaar te zijn van ‘een fikse griep’. ,,We hebben voor Eerste Kerstdag de gasten moeten afzeggen", schrijft hij erbij. ,,Vrouw, zoon, en ik allemaal ziek.”

Epidemie

De berichten komen bepaald niet uit de lucht vallen. Sinds woensdag heerst in Nederland officieel een griepepidemie. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden, stelt het RIVM. Uit de Infectieradar blijkt dat ongeveer 1 op de 15 Nederlanders last hebben van koorts, hoesten, kortademigheid of verlies van reuk of smaak.

Niet alleen de griep gaat rond. Wie ziek is kan ook nog het rs-, hmpv-, noro-, rhino- óf coronavirus onder de leden hebben. Hoe dan ook: de gevolgen kunnen zeer vervelend zijn. ,,We slikken vitamine bij de vleet maar hier toch echt ziek", schrijft Irene ten Haaf op Facebook. ,,En het duurt ook nog mega lang. Bye bye kerst.”

