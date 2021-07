Grote maat wordt in de winkel normaler: ‘Modellen hadden hooguit maat 34, gemiddelde vrouw 44’

Hemd van het lijf Ra­dio-dee­jay Wietze de Jager: ‘Mijn vrouw zegt dat ik mooie billen heb’

17 juli In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Radio-deejay Wietze de Jager zwemt elke week met zijn moeder, had weleens een paniekaanval op de radio en is best een beetje een hypochonder.