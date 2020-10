Grote vraag naar een prik, maar het kan wel eens een mild griepseizoen worden

1. Kun je griep én corona tegelijk krijgen?

Ja, er bestaat een kleine kans op zo'n dubbelinfectie, blijkt uit onderzoek in Engeland, waar de influenzagolf begin dit jaar nog actief was toen corona het land bereikte (in Nederland was de griep toen al weg). Om precies te zijn: 58 van de 19.256 deelnemers aan de studie werden tegelijk positief getest op griep en corona. Van die 58 mensen overleden er uiteindelijk 25, dat is 43 procent. Van de ruim 4400 deelnemers die alleen corona onder de leden hadden, overleed bijna 27 procent.