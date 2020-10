Handen was je niet voor jezelf, maar voor een ander: ‘Je wil toch geen dader zijn?’

video Lesje coronahy­gië­ne op school: ‘Pak een zakdoekje als je denkt dat er snotjes meekomen’

2 maart BREDA - Op de wasbakken in de wc's van basisschool De Burchtgaarde in Breda prijken pontificaal grote flessen handzeep. Een eindje verder zitten de leerlingen van groep 3 in een kring gespannen te wachten op wat juf Esther gaat vertellen over coronahygiëne. Want alle kinderen van de school krijgen deze maandagochtend les in handen wassen en hoesten, in de strijd tegen het rondwarende coronavirus.