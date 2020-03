‘Handgel is onzin, het kan zelfs schadelijk zijn’

CORONAVIRUS LIVE | Aantal besmettin­gen in België naar 169, studenten Vindicat weer ‘gezond’ thuis,

12:35 Het RIVM waarschuwt inwoners van Noord-Brabant om bij griepklachten thuis te blijven. Vanaf morgen start een steekproef naar het virus, ‘om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen’. In ons land steeg het aantal besmetting de afgelopen 24 uur met 46 naar 128. Een 86-jarige Nederlandse man is overleden, en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) rekent op meer sterfgevallen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.