Hebben jij en je partner chemie? Zo herken je het: ‘Krikt je geluksgevoel omhoog’

‘Sekspro­fes­sor' Daphne beant­woordt vragen over seks: 'Als je er plezier in hebt, maakt dat dat je vaker zin hebt’

Hoe ziet een clitoris er eigenlijk uit? Wie stuurt soms een dickpic rond? Waar vind je ethisch verantwoorde porno? En met welke bril kijk je daarnaar? Is iemand weleens over je grens gegaan? ‘Seksprofessor’ Daphne Gakes (36) geeft tijdens theatertour Tussen de Lakens met Daphne Gakes antwoord op brandende vragen over seks en plezier van middelbare scholieren (en volwassenen).

3 juni