Hebben we er nog een beetje zin in met z’n allen? ‘Iedereen om mij heen is overspannen’

Mismoedig zijn we geregeld, natuurlijk. We hebben tenslotte een krankzinnig jaar achter de rug vol teleurstellingen, verdriet en ongemakken. Maar er zijn ook voordelen, zeggen de optimisten. Een verjaardag waar je liever niet naartoe wilt, is tegenwoordig zo afgezegd zonder scheve blikken. ‘Corona is een makkelijk excuus om onder bepaalde verplichtingen uit te komen,’ zegt John (45), een van de deelnemers aan het uitgebreide onderzoek door I&O Research. En bijna de helft van de ondervraagden is blij dat men anderen geen hand of drie zoenen meer hoeft te geven. ‘Idioterie die van mij weg mag blijven,’ vindt Arjan (33). Dat is iets wat volgens Barbara (46) misschien wél prettig is aan deze tijd. ‘Minder verplichtingen hoeven nakomen. Geen handen hoeven schudden. Mensen die je nauwelijks kent niet hoeven kussen. Afstand op straat.’