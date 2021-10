Helft minder keizersneden en minder pijnstilling als barende vrouw beter begeleid wordt

In het buitenland zijn al eerder onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat meer begeleiding tot meer natuurlijke bevallingen leidt. Voor het eerst is zo’n grote studie ook in Nederland gedaan. ,,Er is al langer een advies om barende vrouwen niet alleen te laten, maar het lukt hier niet om de begeleiding goed te regelen", aldus Scheepers. Er zijn simpelweg niet genoeg verloskundigen en kraamverzorgenden om urenlang bij een bevalling te blijven. Daarom huurt een deel van de vrouwen zelf een doela in. Scheepers: ,,Een bevalling is een life event. De manier waarop een vrouw bevalt, heeft langdurige impact. We kunnen die ervaring met een relatief eenvoudige interventie beter maken, dus daar ligt een verantwoordelijkheid. Bovendien is het beter voor vrouwen als we ze niet hoeven te opereren.”