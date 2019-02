Helpt een pissebed eten of je laten tapen tegen hooikoorts?

Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten. De ellende van niesbuien en tranende ogen begint vroeg dit jaar. Komend weekend wordt volgens de hooikoortsradar zelfs al een eerste piek verwacht. Het goede nieuws is dat er steeds meer behandelmethoden zijn om de ‘pijn’ te verzachten. Van injecties tot tapen of moet je gewoon een levende pissebed doorslikken?

Bij Fysiotherapie Van Woelderenlaan in Vlissingen houden ze zich al een aantal jaar bezig met medical taping. De animo onder hooikoortspatiënten neemt toe. ,,We zijn er drie jaar geleden mee begonnen", vertelt praktijkhouder Camiel Meijer. ,,Vooral vorig jaar was het ineens een stuk drukker. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het ook werkt, maar we krijgen behoorlijk wat positieve reacties. Het voordeel van deze methode is, baat het niet dan schaadt het niet. De kosten zijn ook laag.”

Sommige patiënten merken na één keer tapen al een verbetering, constateert Meijer. ,,De eerste keer krijg je uitleg over de tape en brengen we het aan. De kinesiotape wordt op je rug geplakt, je hebt het tegenwoordig in allerlei kleuren en printjes. Het moet een week blijven zitten. Na twee of drie keer tapen, ben je de rest van het seizoen van hooikoorts af. Er zit geen medisch stofje in de tape, het zorgt alleen voor een prikkeling van de huid. De tape wordt op de rug en soms op de borst aangebracht. Dit heeft te maken met je zenuwstelsel, via je rug is er verbinding met de longen.” Maar werkt het ook echt? ,,Hoeveel mensen er baat bij hebben durf ik niet te zeggen. Op internet lees je dat het bij 84 procent van de behandelde mensen zou werken.”

Injecteren

Maar er zijn meer behandelingen die zouden helpen tegen hooikoorts; acupunctuur, injecties en het eten van pissebedden worden regelmatig genoemd. Sebastian Nijssen uit Middelburg is vorig jaar begonnen met immunotherapie.

Omdat zijn klachten steeds erger werden, is hij in 2018 gestart met het injecteren van allergenen die in steeds hogere concentraties worden toegediend. Het is waarschijnlijk zijn laatste redmiddel om van de ziekte af te komen. Onlangs is hij aan zijn tweede kuur begonnen. Dit duurt in totaal twaalf weken en moet drie tot vijf jaar lang gebeuren bij de huisarts.

Pissebed

En dan is er nog een andere opvallende remedie die op internet vaak wordt genoemd: het eten van een levende pissebed. RTV Oost-presentator Bastiaan Kleinjan nam deze week de proef op de som en at tijdens het radioprogramma Goeiemorgen Overijssel een pissebed, die een bepaald stofje zou afscheiden, op. Een wondermiddel of broodje-aapverhaal? Deskundigen zijn het er niet over eens. Maar ook hiervoor geldt: baat het niet dan schaadt het niet.