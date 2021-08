‘Het is een mythe dat je na een jaar klaar bent met rouwen. Een zwaar verlies zal altijd bij je blijven’

Rouwen is het verwerken van een groot verlies. ,,Het gaat dan met name om mensen waar je aan gehecht bent”, zegt rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. ,,Als je niet om iemand geeft of iemand nauwelijks kent hoef je vaak niet te rouwen. Toch zijn ook daar uitzonderingen op. Denk aan prinses Diana, maar ook het plotselinge overlijden van Peter R. de Vries is daar een voorbeeld van. Wat je ook van De Vries vond, hij vocht voor de goede zaak en op een bepaalde manier waren we gehecht aan zijn aanwezigheid. Ook de onverwachtheid van zijn dood speelde hierbij rol.”

Het zal voor veel mensen herkenbaar zijn dat rouwen een verwarrende aangelegenheid is. Helemaal als er ziekte in het spel is. Dat maakte Remco van der Molen Kuipers van dichtbij mee met zijn vrouw Ingemar. Terwijl zijn vrouw zieker en zieker werd, werd het voor Van der Molen Kuipers steeds moeilijker om zijn nieuwe rol als ‘partner van die zieke vrouw’ in te vullen. Hij schreef het boek Kanker in de kantlijn, met als doel het eerste hulpboek voor de partner te schrijven.

Leven op zijn kop

,,Al heel snel nadat Ingemar de diagnose borstkanker kreeg, verbaasde ik me over hoe het hele proces vervolgens in gang werd gezet. Er gebeuren veel dingen tegelijk. Ik had het gevoel als een soort van komeet uit elkaar te schieten, omdat ik al vrij snel doorhad dat de diagnose ons leven totaal op zijn kop zou gaan zetten”, vertelt de ervaringsdeskundige. Maar op zijn vragen hoe hij zijn partner het beste bij kon staan, of hij ooit nog kwaad kon worden op zijn vrouw en of iemand er wel bij stil stond dat ook hij het moeilijk had, vond hij geen antwoorden. ,,Daarom besloot ik dit boek te schrijven, ik had gewild dat ik toentertijd kon teruggrijpen naar een soort handleiding.”

Om met de ziekte van zijn vrouw om te gaan greep Van der Molen Kuipers steeds vaker naar verdovende middelen. ,,Niemand zag hoe slecht het met mij ging.” In zijn boek schrijft hij hoe volkomen terecht alle aandacht uitging naar zijn vrouw, ‘zij is per slot van rekening de patiënt’. Ook zijn dochters kunnen op sympathie rekenen: ‘zij dreigen immers hun moeder te verliezen’. ,,Ik merkte steeds meer dat ik als partner vooral als taak had om steun en toeverlaat te zijn.”

Als zijn verslaving ernstige vormen begint aan te nemen grijpt zijn lichaam in. ,,De diagnose: slokdarmvarices. De aderen waren gesprongen, met interne bloedingen tot gevolg. Een diagnose met meestal een dodelijke afloop, ik heb heel veel geluk gehad.” Na zijn ontslag uit het ziekenhuis wordt hij door zijn broer en middelste dochter naar een kliniek voor verslaafden gebracht. ,,Drie weken voor Ingemar overleed kwam ik uit de kliniek. Die drie weken gaven ons de tijd om alles nog recht te breien wat krom was, om alles te zeggen wat er nog gezegd moest worden. Het was net op tijd, maar we vonden elkaar weer terug.”

Het verweven van een verlies

Of het schrijven van zijn boek hem heeft geholpen de dood van zijn vrouw te verwerken, vindt Van der Molen Kuipers een moeilijke vraag. ,,Het doel was meer om anderen de ogen te openen. Ik deel ook tips, dus doe daar als partner je voordeel mee. Wel merk ik dat ik door mijn boek vaker in situaties kom waar ik opnieuw moet praten over hoe het toen was. Dan merk ik dat mijn gevoelens nog wel ergens rondspoken.” Vaak hoort hij dat mensen na een jaar of twee, drie, denken dat het gevoel van verlies wel gesleten zal zijn. ,,Dat is niet zo. Het slijt nooit. Dat gaat niet na 35 jaar huwelijk.”

,,Het is een mythe dat je na een jaar wel klaar bent met rouwen. Het idee is dat je dan alle feestdagen zonder diegene hebt gehad, en dat je daarna verder kunt”, zegt Riet Fiddelaers-Jaspers. ,,Hoelang dat wel duurt verschilt per persoon. Wel is zeker dat een zwaar verlies altijd bij je zal blijven. Het zou ook gek zijn als het ineens zou zijn alsof die persoon er nooit geweest is. Er hoeft maar één klein ding te gebeuren en hij of zij is er weer. Soms weet je niet eens waar het aan ligt. Het kan een bepaalde oogopslag zijn of de manier waarop de buurvrouw op dezelfde manier een appel schilt.”

Omdat het gevoel van in de rouw zijn nooit verdwijnt, gebruikt de rouwdeskundige liever niet het woord ‘verwerken’. ,,Ik noem het verweven. Die persoon is weliswaar overleden, maar zal nooit helemaal verdwijnen uit iemands herinnering. Die zwarte bladzijde van verlies en rouw hoort bij wie jij nu bent, ook als je op een gegeven moment een nieuwe liefde krijgt”, aldus Riet Fiddelaers-Jaspers.

Uitstel van rouw geen ramp

Volgens rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers is er na een belangrijk verlies altijd rouw. ,,Mensen zijn geneigd in de overlevingsstand te schieten en het verdriet weg te drukken, dat is in het begin niet erg maar op de lange termijn werkt dat niet. Vroeg of laat komt dat gevoel weer om de hoek kijken.” Uitstel van rouw is geen ramp, zolang je geen dingen doet die slecht voor je zijn zoals bij Remco het gebruik van verdovende middelen. Ook rouwt iedereen op een andere manier. ,,Erover praten is niet altijd het antwoord. Het is vaak heel moeilijk er woorden aan te geven. Dikwijls kun je ook aan iemands lichaam zien dat iets niet in orde is. Denk aan het stokken van de ademhaling, het verstrakken van het lijf of geen oogcontact meer maken. Dan kunnen lichaamsgerichte benaderingen als ademhalingstechnieken, haptotherapie maar ook sporten iemand helpen.”

Op een gezonde manier rouwen doe je volgens de rouwdeskundige door er niet de hele tijd mee bezig te zijn. ,,Plan momenten in waarop je je er volledig door laat onderdompelen. Kijk dan in fotoalbums of bel iemand om erover te praten. Vervolgens ga je dan weer over tot de orde van de dag. Dat maakt de pijn behapbaar en niet zo onmetelijk groot.”

Van der Molen Kuipers deelt in zijn boek een aantal tips met toekomstige partners van patiënten. Zoals: ‘neem niets voor lief, elkaar niet, het leven niet, ‘leef mee, voel mee. Schrik samen en deel het verdriet samen’, en ‘misschien word je buitengesloten omdat jij de patiënt niet bent. Maar het kan zijn dat je daar zelf een actieve rol in speelt’, daarom adviseert de auteur eerlijk te antwoorden op de vraag hoe het met je gaat. De dood van zijn vrouw ligt inmiddels 5,5 jaar achter hem. ,,Het is iets wat mij nog dagelijks bezighoudt, maar zal mij niet klein krijgen.”

