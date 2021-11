Het wordt kouder en natter, wat als je in het donker buiten wilt sporten?

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 2: wat als je in het donker buiten wilt sporten?

Het wordt kouder en natter. En met het ingaan van de wintertijd afgelopen zondag, is het ’s middags ook nog een uur eerder donker. ,,Deze redenen worden vaak gebruikt om niet te gaan sporten”, weet gedragswetenschapper en sportcoach Johnny Buivenga. ,,Wat in deze periode ook meespeelt is dat de zwembroek of bikini binnenkort niet aan hoeft. Hoewel ik esthetiek niet de beste reden vind om te gaan sporten, luidt de uitspraak: summer bodies are made in winter.”

Buitensport populairder dan ooit

Met de naderende winter is het naïef om te denken dat iedereen buiten blijft sporten, erkent Edouard Leeuwenburg, van sportplatform OneFit. ,,Toch is buitensporten populairder dan ooit. Buitensporten was het eerste dat mensen na de lockdown weer konden doen.” De spinfietsen zijn inmiddels weer naar binnen verplaatst, maar HIIT, flowyoga en vooral bootcamp blijven geschikte buitensporten. ,,Ik verwacht dat die ook in de herfst en winter populair blijven.”

Quote Buiten sporten is veel lekkerder. Je ziet de zon opkomen of ondergaan en al je zintuigen worden geprikkeld Jamal Feddou

Bootcamp-trainer Jamal Feddou van De Wolf Gym ziet zijn groepen na de zomer juist groter worden. ,,Buiten sporten is veel lekkerder”, zegt de trainer die zijn trainingen jaren geleden al van binnen naar het strand verplaatste. ,,Je ziet de zon opkomen of ondergaan. Al je zintuigen worden geprikkeld. Zo train je niet alleen je lichaam, maar ook je geest. Het geeft rust in je hoofd en ik zie mensen vertrekken met een glimlach op hun gezicht.”

Hoe vaak regent het écht?

Regen geeft snel een vertekend beeld. Omdat je denkt dat het vaak regent, zie je eerder het vieze weer dat je standpunt bevestigt. Dat is de zogenoemde confirmation bias. Dus elke keer als je naar buiten kijkt en het is vies weer, denk je: zie je wel. Maar alle keren dat het mooi weer is, tel je niet mee. Buivenga: ,,Het is hetzelfde als wanneer iemand je belt en je zegt: ik moest nét aan je denken. Dat is ook zo, maar alle keren dat je aan die persoon dacht en die niet belde, ben je vergeten.”

Quote De ervaring leert dat het niet vaak zó hard regent dat je niet kunt sporten Johhny Buivenga

Je eigen ervaring is de beste manier om een beeld in je hoofd te ontkrachten. ,,Dus doe een realitycheck: tel het aantal keren dat het níét regent. Of zoek op hoeveel neerslag er in Nederland daadwerkelijk valt. De ervaring leert dat het niet vaak zó hard regent dat je niet kunt sporten.”

Bootcamp is de nieuwe voetbalclub

Volgens Feddou motiveert het om samen te gaan sporten. ,,Mensen maken hier nieuwe vrienden. Wat vroeger de voetbalclub was, is tegenwoordig bootcamp.” Het groepsgevoel is zo sterk, dat mensen er onderdeel van willen worden. ,,Als mensen langslopen denken ze eerst: wat is dat? Na een paar keer komen ze dichterbij en de week erna doen ze mee. Zo aanstekelijk is het.”

Quote Regen is misschien niet prettig, maar stel je die warme douche na het sporten voor Johnny Buivenga

Het sociale aspect kan zeker motiveren, benadrukt Buivenga. Plan daarom aan het einde van je les met elkaar de volgende les. ,,Je zegt minder snel af als je weet dat er mensen op je staan te wachten.” Feddou wacht zijn sporters op met een enthousiaste lach. ,,Als iemand met een chagrijnig gezicht voor een groep staat, denk je de week erna toch niet: yes, zin om weer te gaan.”

Lekker gevoel na sporten

Kun je ondanks alle tips toch niet van de bank afkomen? ,,Stel je zelf dan de vraag: hoe voel ik me als ik straks van sporten terugkom”, zegt Buivenga. ,,Visualiseer terwijl je op de bank ligt hoe lekker je je voelt als je terugkomt. En: vind ik het echt zo erg om nat te regenen? Regen is misschien niet prettig, maar stel je die warme douche na het sporten voor.” Heb je een keertje écht geen zin en ga je niet? ,,Prima, gun jezelf dat. Plan wel meteen een nieuwe sportafspraak in.”

