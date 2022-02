Hij begint zich een beetje zorgen te maken over zijn erectieprobleem

‘Ik ben misselijk door van die fladderende insecten in mijn buik,’ knipoogt hij om vervolgens serieus te vervolgen. ‘Ik zeg het maar even zoals het is, dokter. Ik kan geen volledige erectie meer krijgen.’ Hierna volgt een voor mij als huisarts opvallend openhartig verhaal over alle seksuele handelingen die ze samen al tevergeefs geprobeerd hebben. Hij ervaart gelukkig geen enkele druk, maar begint zich nu wel een beetje zorgen te maken, aangezien hij nooit erectieproblemen heeft gehad. Ik vraag hem vervolgens of ze voldoende tijd nemen om opgewonden te raken. Of hij tijdens het masturberen in zijn eentje ook klachten ondervindt. Of hij medicatie of supplementen slikt en of zijn penis een abnormale vorm heeft. Op de eerste antwoordt hij bevestigend en op de rest ontkennend.