Hilde schrijft boek over haar eetstoornis: ‘De anorexia was de baas in huis’

Gelderse in­stel­ling laat kwetsbare kinderen urenlang stilzitten

8:00 Kwetsbare kinderen die door de rechter zijn geplaatst bij jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, worden onderworpen aan een strafmaatregel die in strijd is met de wet. Zij moeten van hun begeleiders urenlang in een stresshouding in totale stilte aan tafel zitten. De instelling zegt de praktijk te willen beëindigen.