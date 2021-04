Hoe een smartwatch je kan helpen om fit te blijven

Meten is weten

De nieuwste horloges kunnen veel meer dan je enkel vertellen hoe laat het is. Met een smartwatch speel je niet alleen muziek af, je kan ook berichten lezen of het weerbericht checken. Daarnaast beschikt zo’n horloge over uitgebreide gezondheidsfuncties. Denk bijvoorbeeld aan een hartslagmeter, stappenteller en slaapmonitor. Een smartwatch voert dan ook voortdurend een heleboel lichaamsmetingen uit. Het apparaat meet je hartslag en bloeddruk, maar evengoed het zuurstofgehalte in je bloed en je lichaamstemperatuur. Zo krijg je beter inzicht in je levensstijl en krijgen mogelijke zwakke punten vorm in harde cijfers. Opgelet: de gegevens die je smartwatch voor je optekent, zijn altijd een aanwijzing en geen vervangmiddel voor de professionele mening van een arts.