Hoe hond Funny het leven van Linda redde: ‘Ik sloot mezelf jarenlang op in huis’

Olivier (55) zakte tijdens boksles in elkaar met hartstil­stand: ‘Heb leven te danken aan mijn redders’

Midden in haar boksles zakte een van haar leerlingen plots in elkaar. Donna van der Voorn (47) twijfelde geen moment en begon met reanimeren. Dat redde zijn leven. Hoewel Olivier (55) een hele kleine overlevingskans had, kwam hij er wonderwel bovenop.

22 juni