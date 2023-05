Hoe ouder, hoe groter kans op staar: zo herken je het en dit kun je eraan doen

Huisarts Dick zag een patiënt met chronische pijnen na gebed genezen: ‘Snap het niet, maar het gebeurt wél’

Zeventien jaar lang moest Janneke zichzelf voortbewegen in een rolstoel. Totdat gebedsgenezer Jan Zijlstra in 2007 een hand op haar benen legde en God aanriep. In een paar seconden was haar posttraumatische dystrofie verdwenen en kon ze weer lopen. De vraag hoe dat kan spookt sindsdien door het hoofd van haar huisarts Dick Kruijthoff, die promoveerde op dit soort medische wonder. ,,Het fascineert me mateloos.’’