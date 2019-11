1. Hoe weet je dat je een narcistische moeder hebt of bent?

Gebrek aan empathie is het belangrijkste teken; alles draait om je moeder en niet om jouw behoeften. Voorbeeld: een depressieve dochter vertelt dat ze aan de Prozac gaat, en moeder antwoordt: ‘Ben ik dan niet goed genoeg geweest? Hoe kun je me dit aandoen!’ Een narcist vertoont alle negen narcistische kenmerken uit het handboek voor psychische stoornissen (DSM). Arrogant gedrag, continu bewonderd willen worden en sterke jaloezie zijn er drie van.