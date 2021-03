Hooikoorts helemaal ontwijken is onmogelijk, maar zo houd je het wel draaglijk

Update Gezond­heids­raad: Vitamine D is ‘geen wondermid­del’, maar ‘grote winst’ als kwetsbaren het zouden slikken

3 maart Op basis van de huidige wetenschappelijke onderzoeken is het volgens de Gezondheidsraad ‘niet te beoordelen’ of vitamine D slikken bijdraagt aan het voorkomen van corona. Het adviesorgaan benadrukt wél dat kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen en ouderen, er verstandig aan doen om extra vitamine D in te nemen.