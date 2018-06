'Huidkanker wordt volksziekte door meer blootstelling aan de zon'

Eerder deze week bleek dat het aantal mensen in Zeeland dat huidkanker krijgt de afgelopen 28 jaar explosief is gestegen. Jaarlijks overlijden in Nederland zo'n 900 mensen aan huidkanker, maar in 2017 werden alleen in de kustprovincie bijna 500 nieuwe ziektegevallen geregistreerd. Volgens gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) waren dat er in 1990 'slechts' 125.



Zeeland, de provincie met de meeste zonuren, is waterrijk en telt vele stranden. Dat is terug te zien in het aantal patiënten met huidkanker. ,,We zien in onze poli zeker een toename'', zegt dermatoloog Annemie Galimont van Dermateam Zeeland. ,,Steeds meer mensen hebben huidkanker of voorlopers daarvan en we verwachten dat dit in de toekomst zeker blijft stijgen.''