‘Huisartsen veel gebeld door mensen die prullenbakvaccin willen’

Huisartsenpraktijken worden de afgelopen dagen veel gebeld door mensen die een overgebleven vaccin tegen het coronavirus willen. Via de site prullenbakvaccin.nl moet worden voorkomen dat vaccindoses ongebruikt weggegooid worden. De site trekt momenteel ongeveer 70.000 bezoekers per uur. ,,Mensen staan te springen om een vaccin, Nederland wil heel graag gevaccineerd worden.”

Dat zegt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin.nl. Op die site kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. De initiatiefnemers weten niet hoeveel mensen inmiddels zo zijn gevaccineerd, en hoeveel vaccindoses dus niet hoefden te worden weggegooid.

Het ministerie van Volksgezondheid noemde de site eerder ‘een sympathiek, maar geen verstandig idee’. Er zou weinig spillage zijn en het ministerie heeft liever dat artsen bij het RIVM aangeven als er vaccin over is. ,,De vaccins zijn ook van het RIVM, zij bepalen de verdeling en waar welk vaccin wordt ingezet op aanwijzing van de minister. Dit is niet aan anderen”, zei een woordvoerder eerder tegen deze site.

Daar hebben veel huisartsen en mensen die gevaccineerd willen worden vooralsnog geen boodschap aan. Vanwege de grote interesse is de site gisteren iets aangepast. Op de landkaart van Nederland staan alleen nog de locatiegegevens van huisartsenpraktijken die aangeven dat ze vaccins beschikbaar hebben. Die kleuren blauw. Deelnemende praktijken zonder beschikbare doses zijn oranje en staan alleen vermeld als bijvoorbeeld ‘locatie #9'.

Honderd locaties

Volgens Schijven zijn meer dan honderd locaties inmiddels aangemeld voor de site. Alle aangemelde praktijken worden afzonderlijk benaderd om te controleren of de aanmeldingen echt zijn en ze inderdaad overblijvende vaccins willen aanbieden. Hoeveel praktijken daadwerkelijk deelnemen, is nog niet bekend, en dat kan per dag wisselen. De bevestigde deelnemers op de site zijn verspreid over het hele land, van Friesland tot Limburg en van Groningen tot Zeeland.

De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. ,,Het is niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Als jij om wat voor reden dan ook niet wilt wachten tot je wordt uitgenodigd, kun je een poging wagen voor een restvaccin. De huisarts zal dan samen met jou nagaan of hij of zij je dat wil toebedelen. Uiteindelijk is het aan de huisarts in samenspraak met de persoon. Het kan dus ook zo zijn dat iemand anders de prik krijgt. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de prullenbak.”