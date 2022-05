Huisartsentekort steeds groter: Loes moet 200 kilometer rijden voor een bezoekje

Column Terwijl ik zo zwak werd dat ik met chemo moest stoppen, maakte de kanker zijn werk af

Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze week vertelt hij over de dag dat hij hoorde dat hij korter te leven heeft dan verwacht. Deze column schreef Jan Rot twee weken voor zijn overlijden. Volgende week verschijnt nog één column van zijn hand, daarna neemt zijn vrouw Daan de columns over.

22 april