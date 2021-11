Ic-artsen in actie voor betere zorg: ‘Er is niets gebeurd om op te schalen, daar worden we wanhopig van’

Miljoenen euro’s steekt het kabinet in de invoering van het coronatoegangsbewijs, het opleiden van boa’s om de checkapp te controleren en mensen te testen. Maar waar is het geld voor de zorg? ,,De focus ligt totaal verkeerd’’, vindt Aernout Lahaije, intensivist in het Sint Jans Gasthuis in Weert. ,,We moeten zorgen dat de zorgstructuur verandert, dat er genoeg handen aan het bed zijn om golven op te vangen. Al die scholen krijgen gratis zelftesten, een deel verdwijnt gewoon in de prullenbak. Zonde van het geld.’’