‘Iedereen kan de ziekte van Crohn of colitis krijgen’

De afkorting IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, het is de meest gebruikte term voor chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal. IBD is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. In Nederland kampen zo’n 90.000 mensen met IBD. Dat blijkt uit cijfers van Crohn & Colitis NL.

Crohn en colitis ulcerosa

IBD kan bestaan uit de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. ,,Crohn kan van de mond tot aan de anus voorkomen, met als voornaamste plek de dunne of dikke darm”, zegt Rachel West, Maag- Darm- Leverarts (MDL) en secretaris van de commissie IBD van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. ,,Colitis ulcerosa bevindt zich alleen in de dikke darm en de endeldarm. Het vooroordeel is vaak dat Crohn erger zou zijn dan colitis, maar dat is per geval verschillend.”



De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Crohn in de dikke darm zijn: buikpijn en bloederige diarree. Zit Crohn in de dunne darm of hoger dan kan je naast buikpijn ook last hebben van misselijkheid en braken, niet goed kunnen eten en afvallen doordat voedingsstoffen niet goed worden opgenomen. Bij colitis ulcerosa in de dikke darm, zijn de klachten vooral diarree en buikpijn. Bevindt de ontsteking zich in de endeldarm, dan kan er ook sprake zijn van een enorm gevoel van aandrang. Alsof je constant naar de wc moet. Bij beide is er daarnaast sprake van vermoeidheid, door de symptomen en de bijwerkingen van de medicatie.

De precieze oorzaak is onbekend

Iedereen kan zomaar IBD krijgen. De precieze oorzaak is niet bekend. ,,Het is wel genetisch bepaald”, vertelt West. ,,De piekleeftijd is tussen de 15 en 45 jaar. Als arts begint het met het verhaal van de patiënt. Vaak kun je daaraan al zien dat een patiënt mogelijk IBD heeft.”

Bij mensen met een van de chronische darmziekten is de samenstelling van bacteriën in de darmen mogelijk anders en minder gevarieerd. Daarnaast spelen omgevingsfactoren zoals stress en voeding ook een grote rol. ,,Mensen in de westerse wereld krijgen het sneller”, legt de MDL-arts uit. ,,Het mediterrane dieet werkt goed voor mensen met IBD. Gezond en gevarieerd eten met veel groente en weinig vet.”

IBD kan nooit volledig genezen, maar kent wel rustige periodes. Zowel Crohn als colitis zijn goed te behandelen met medicatie. Soms kan het zelfs zo goed gaan, dat patiënten afbouwen met hun medicatie. ,,Vaak geven we eerst een klap op de ziekte en ontstekingen met prednison, daarna wordt onderhoudsmedicatie gebruikt”, vertelt West. Dit kunnen afweer-onderdrukkende medicijnen zijn in de vorm van pillen, injecties of een infuus. De medicatie kan bijwerkingen geven, waardoor de kwaliteit van leven minder wordt. Daarom kan in samenspraak met een arts besloten worden om (tijdelijk) te stoppen met medicijngebruik.”

Hevige pijn in onderbuik

Lieke Zengerink (27) heeft de ziekte van Crohn. Ze kreeg in 2010 last van hevige pijn in haar onderbuik, waarna in 2015 officieel de diagnose werd gesteld. ,,Vijf jaar lang heb ik allerlei artsen bezocht”, vertelt Zengerink. ,,Met twaalf darmonderzoeken, allerlei scans, een kijkoperatie en andere onderzoeken ben ik op alle mogelijke manieren binnenstebuiten gekeerd. Ook is mijn blindedarm verwijderd, waarschijnlijk was dit al de Crohn die zich openbaarde, maar het duurde nog vijf jaar voordat dit met zekerheid werd vastgesteld. Het was een achtbaan van ziekte, stress en onzekerheid.”

Pas in 2015 voelt Zengerink zich begrepen. ,,Het was een enorme worsteling. Ik was zo ziek, maar ik wilde ook studeren, werken en dansen”, legt ze uit. ,,Ik heb allerlei diëten gevolgd, homeopathische artsen bezocht en alternatieve therapieën geprobeerd zoals acupunctuur. Uiteindelijk kwam ik bij de juiste arts terecht. Maag-Darm-Leverarts Aura van Esch stelde een diagnose door naar me te luisteren en direct te handelen. Zij regelde spoedonderzoeken en stelde definitief de diagnose Crohn, waarna ik medicatie heb gekregen. Eerst prednison en daarna Methrotrexaat (injecties in de buik) als onderhoudsmedicatie.”

Onverwerkt trauma

Behalve medische hulp had Zengerink ook psychische hulp nodig. ,,Mijn leven stond ineens stil”, vertelt ze. ,,Ik moest stoppen met werken, studeren en dansen. Ik functioneerde niet meer. Ik ontwikkelde PTSS door een onverwerkt trauma en alle ziekenhuis-ellende. Via een therapie voor bewustwording heb ik stap voor stap allebei verwerkt. Alle stress had invloed op mijn lichaam en bleek ook een trigger voor mijn Crohn te zijn. Door bewustwording begon ik te voelen wat het met me deed als ik bijvoorbeeld tegen mezelf inging. Ik werd er letterlijk ziek van. Hier ontdekte ik dat alles met elkaar in verbinding staat.” Inmiddels gaat het een stuk beter met Zengerink. ,,Ik heb zelfs geen medicatie meer nodig en kan gewoon een wijntje drinken! Ik had dit echt nooit durven dromen.”