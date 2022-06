‘Ik weet wat sperma is’, zegt Willemijn (7), haar vader heeft het schaamrood op de kaken

Eén voor één verwelkom ik het gezin Hendriksen. ‘Een familie-uitje?’ De vader kijkt rond in de spreekkamer. ‘Nou, ik kan me iets leukers bedenken.’ ‘De kinderen zijn altijd vrij op woensdagmiddag’, verklaart moeder en ze neemt hun jongste dochter op schoot. ‘Daarom is Willemijn ook mee.’