In Denemarken dragen de meeste fietsers wél een helm, hoe komt dat?

Om Nederlanders eindelijk massaal aan de fietshelm te krijgen moet het kabinet de succesvolle Deense aanpak overnemen. In Denemarken is de acceptatie van de fietshelm veel groter, zegt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een nieuw rapport.

Fietsen met een helm is veel veiliger dan zonder, blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Bij een val hebben fietsers met helm 60 procent minder kans op ernstig letsel en 70 procent minder kans op dodelijk letsel.

De weerstand tegen de fietshelm is in ons land echter nog altijd groot. Slechts 1 op de 10 Nederlandse fietsers zegt er altijd of bijna altijd een te dragen. In een poging dat percentage flink op te krikken, heeft het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar Denemarken gekeken. Dat land wordt qua fietscultuur vaak in één adem genoemd met Nederland.

In Denemarken is de fietshelm totaal niet controversieel meer: bijna 6 op de 10 Deense fietsers (57 procent) geeft aan altijd of bijna altijd een helm te dragen. Slechts 15 procent van de Denen vindt dat niet nodig, tegen 35 procent in ons land.

Schappelijke prijs

Nederland kan veel van de Deense aanpak omarmen, stelt de SWOV in het rapport ‘De fietshelm en manieren om vrijwillig gebruik te stimuleren'. Net als in Denemarken moet de fietshelm hier van jongs af aan worden gepropageerd. ,,Begin bij basisscholieren en geef ouders daarbij een belangrijke taak als rolmodel.” Zij moeten actief worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun kind.

Volledig scherm Een Deense werknemer gaat in Kopenhagen op de fiets naar zijn werk. © Getty Images

Fietshelmen dienen daarnaast voor een schappelijke prijs verkrijgbaar te zijn en er hip genoeg uitzien, in allerlei kleurtjes. ,,Zorg verder dat ze op groot aantal gemakkelijk toegankelijke locaties verkrijgbaar zijn.”

Belangrijk is om één organisatie verantwoordelijk te maken, stelt onderzoekster Ingrid van Schagen, auteur van het nieuwe rapport. Bewustwordingscampagnes moeten daarnaast steeds herhaald worden. ,,Op die manier zorg je voor blijvend enthousiasme.” Het helpt daarbij om ‘bekende en bewonderde Nederlanders als ambassadeur voor de fietshelm in te zetten.’ ,,Ook in bredere zin zou er meer van rolmodellen gebruik gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door in Nederlandse films en televisieseries fietsers altijd met helm op te laten rijden.”

Quote Het doel moet zijn een kantelpunt te bereiken, waarbij de meerder­heid een helm draagt SWOV

Nadelen van de fietshelm moeten verder worden geadresseerd, inclusief bijbehorende oplossingen. ,,Bijvoorbeeld waar je de helm kunt laten als je de fiets ergens hebt neergezet.” Ook dienen bestaande mythes rond de helm worden ontkracht, zoals dat deze alleen zou helpen bij hoge snelheden of als je in botsing met een auto komt.”

Skihelm

Als iedereen in Nederland een fietshelm zou dragen, scheelt dat 80 verkeersdoden per jaar. Gisteren werd bekend dat er in 2022 liefst 737 mensen overleden op onze wegen, 155 meer dan het jaar ervoor. Zo'n toename was sinds de jaren 50 niet voorgekomen. Met name oudere fietsers van boven de 75 jaar verongelukken veelvuldig, vaak rijden ze op een e-bike.

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid beseft dat het een flinke klus wordt om Nederlanders aan de helm te krijgen, maar wijst op de doorbraak van de skihelm. Droegen veel skiërs en snowboarders een kwart eeuw terug geen helm, nu is dat totaal anders.

In dat opzicht moet het doel zijn om een kantelpunt te bereiken, stelt de SWOV. ,,Het is zaak dat een groot deel van de fietsers een helm draagt en het dus niet dragen van een helm de uitzondering is in plaats van het wél dragen, zoals nu het geval is. Het is aannemelijk dat dit het mechanisme is geweest bij de sterke toename van de helmdracht onder sportfietsers, skiërs en snowboarders.”