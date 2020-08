Infectioloog Joost Wiersinga: ‘De doorbraken zijn op de vingers van één hand te tellen’

Internist-infectioloog Joost Wiersinga (43) van Amsterdam UMC gaat achter zijn monitor zitten, tikt wat op zijn toetsenbord en er verschijnt een grafiek op zijn scherm. ,,Kijk, hier zie je hoeveel medische studies er over Covid-19 bij komen. Circa 2200 per week, een kleine 320 per dag. Inmiddels 40.000 in totaal. Verzin een onderwerp en de medische wetenschap heeft er een artikeltje over.”



Hij scrollt verder en leest voor: ,,Hitte als een therapeutische behandeling. Hmm, dat lijkt me onzin. Of dit: Wintertenen en Covid-19. Laatst zag ik een publicatie over de neurochirurgen van een ziekenhuis in het midden van de Verenigde Staten en hoe die met Covid zijn omgegaan. Over álles wordt gepubliceerd!”