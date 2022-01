Inge woog 120 kilo, nu kan ze na vijf operaties en 20.000 euro haar kleinkind weer optillen

Allereer­ste man die varkens­hart kreeg maakt het goed

De Amerikaan die vrijdag als eerste mens ooit een varkenshart getransplanteerd kreeg, maakt het goed. De 57-jarige David Bennett is nog aan het herstellen na de experimentele operatie. ,,Hoe de patiënt het vanaf nu gaat doen weten we niet, want het is nog nooit eerder gedaan", zei dokter Christine Lau, hoofd van de afdeling chirurgie van de universiteit van Maryland waar de transplantatie werd uitgevoerd.

12 januari