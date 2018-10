Ingreep herstelt borstgevoel na reconstructie

Limburgse natuurdok­ter gestraft voor 'geneesreis­je' naar Italië

18 oktober Een arts uit het Limburgse Lomm, die met een doodzieke patiënt naar Italië ging voor een onbewezen therapie, is gestraft door het medisch tuchtcollege in Eindhoven. De patiënt is overleden en de arts is inmiddels uitgeschreven uit het artsenregister, het BIG-register.