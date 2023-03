Inhaalslag jongeren voor HPV-prik: al 160.000 prikafspraken

Bloed­druk meten, hartfilm­pje maken of je bloed controle­ren: zelf dokteren is hartstikke nut­tig

Doe-het-zelven kan ook op medisch vlak. Nou ja, het meten en in de gaten houden van belangrijke lichaamsgegevens dan toch. Dankzij allerlei slimme gadgets kun je de wachtkamer wat vaker overslaan, want thuisdokteren is in opmars.