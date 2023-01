Inspecties onderzoeken nieuwe huisartsenketens na klachten over kwaliteit

Bij de huisartsenketens hebben mensen vaker online-afspraken. Via beeldbellen kunnen ze hun klachten delen met de huisarts. De inspecties zeggen dat zulke ‘innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg te borgen’. Nederland heeft een tekort aan huisartsen, terwijl er juist meer vraag naar hen is doordat de bevolking vergrijst. Het risico bestaat echter dat ‘de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg’ bij de nieuwkomers onder druk komt te staan, aldus IGJ en NZa.

De toezichthouders maken niet bekend over welke ketens het onderzoek gaat. In de afgelopen jaren zijn meerdere huisartsenpraktijken overgenomen door bedrijven. Een daarvan is Arts en Zorg, een keten met 23 vestigingen in Den Haag, Utrecht, Groningen, Enschede, Arnhem, Amersfoort, Zaandam, Delft, Leeuwarden, Rijswijk, Berkel en Rodenrijs, Winschoten en Wezep.

Co-Med heeft dertien vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Breda, Enschede, Zwolle, Helmond, Hollands Kroon, Oirschot en Reusel. Bij de inspectie loopt al enige tijd een onderzoek naar die keten, die sinds 2019 actief is en ruim 50.000 patiënten huisartsenzorg biedt. Het Ierse bedrijf Centric Health, sinds 2019 actief in Nederland, heeft acht praktijken in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Woerden. De IGJ meldde afgelopen weekeinde al apart onderzoek te doen naar Centric Health.